Um ein geparktes Auto fallen Pyro-Verpackungen auf, durch die Scheiben sind Kisten zu sehen. Da greift die Polizei zu.

Berlin - In einem in Berlin-Neukölln geparkten Carsharing-Auto hat die Polizei vor Silvester Hunderte illegale Feuerwerkskörper entdeckt, darunter 35 Kugelbomben. Aus dem Wagen soll in den vergangenen Tagen jeweils abends Pyrotechnik verkauft worden sein, wie die Polizei auf Facebook mitteilte.

Durch die Scheiben habe man eindeutig beschriftete Kartons gesehen, um das Fahrzeug hätten Verpackungen gelegen, hieß es. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde den Angaben zufolge kistenweise zum Teil illegale Ware aus dem Auto geholt.

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte, ermittelten Beamte die 20-jährige Mieterin des Wagens. Doch habe sie angegeben, ihr Carsharing-Konto sei gehackt und unbefugt genutzt worden. Der Verkauf wurde nach Angaben des Polizeisprechers aus einem zweiten Wagen gemanagt, der aber noch nicht ermittelt wurde. Gerufen wurde die Polizei nach seinen Worten am Dienstagmorgen.