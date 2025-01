Auf einem Hof in Melle bricht nachts ein Feuer aus – mit fatalen Folgen für die Tiere im Stall. Auch der Sachschaden ist beträchtlich.

Melle - Bei einem Stallbrand im Landkreis Osnabrück sind mindestens sechs Tiere verendet. Zudem entstand ein Schaden von schätzungsweise rund 700.000 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer sei in der Nacht aus zunächst unbekannter Ursache auf dem Hof in Melle ausgebrochen. Mindestens drei Kühe und drei Schweine seien in den Flammen gestorben.

Der Gebäudekomplex aus Stall und Wohnbereich habe schließlich in voller Ausdehnung gebrannt, sagte der Sprecher. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin.