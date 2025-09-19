Vor knapp 95 Jahren schrieb „Mädchen in Uniform“ über lesbische Liebe Filmgeschichte. Später kam ein Remake mit Romy Schneider. Jetzt laufen Dreharbeiten mit einer neuen Generation.

Die Dreharbeiten für die Neuverfilmung laufen in Brandenburg und Bayern. (Symbolbild)

Berlin - Das Internatsdrama „Mädchen in Uniform“ über lesbische Liebe wird neu verfilmt. Die Dreharbeiten mit Leonie Benesch, Jannis Niewöhner und Angela Winkler im Cast laufen seit Anfang der Woche, wie der Filmverleiher Tobis mitteilt. Die Hauptrollen übernehmen die beiden Newcomerinnen Derya Akyol und Josefine Koenig.

Der Originalfilm von Leontine Sagan wurde vor knapp 95 Jahren gedreht und handelt von der Geschichte einer unerfüllten Liebe im strengen Preußen. Die 14 Jahre alte Halbwaise Manuela von Meinhardis verliebt sich in ihre Erzieherin Fräulein von Bernburg.

In der Kinogeschichte gilt Sagans Werk als erster reiner Frauenfilm und als erster Lesben-Film. 1958 folgte ein Remake mit Romy Schneider und Lilli Palmer.

Die Geschichte beruht auf einem Theaterstück von Christa Winsloe (1889-1944) beziehungsweise der Romanfassung dieses Dramas („Das Mädchen Manuela“).

Die aktuelle Neuadaption von Regisseurin und Drehbuchautorin Justina Jürgensen soll 2026 in die Kinos kommen. Gedreht wird dafür noch bis Ende Oktober in Brandenburg und Bayern.