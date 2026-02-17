Von der Grilleröffnung in Mühlhausen bis zum Ballettfestival in Gera – Thüringens Städte feiern mit Musik, Kulinarik und Traditionen das ganze Jahr über – ein Überblick.

Das Krämerbrückenfest ist auch in diesem Jahr wieder fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders in Thüringen. (Archivbild)

Erfurt - Von Streetfood-Festivals über Stadtjubiläen bis hin zu großen Opern- und Open-Air-Events: Thüringens Städte präsentieren in diesem Jahr wieder ein prall gefülltes Veranstaltungsjahr. Besucher können sich vom Frühjahr bis zur Weihnachtszeit auf Kultur, Kulinarik und Familienfeste im ganzen Freistaat freuen, wie der Verein Städtetourismus in Thüringen mitteilte.

Den Auftakt machen im März und April zahlreiche Frühlingsfeste. In Erfurt sorgen das Entenrennen (21. März), der Altstadtfrühling (28. März bis 12. April), der Töpfermarkt (18./19. April) sowie die Walpurgisnacht mit Hexenspektakel auf dem Domplatz am 30. April für Stimmung. In Mühlhausen wird mit der „Thüringer Rostkultur“ am 28. März die Grillsaison eröffnet, gefolgt vom Frühlingsfest (4. bis 12. April) und dem Stadtfest „Mühlhäuser Pflaumenblüte“ (22. bis 24. Mai).

Von Tanz bis Streetfood

Altenburg lädt am 9. Mai zur Kneiptour mit Musik und Begegnung und vom 22. bis 25. Mai zu den Thüringer Schlössertagen. Ein kultureller Höhepunkt ist dort die Sonderausstellung „Der fantastische Gerhard Altenbourg“ zum 100. Geburtstag des Künstlers, die vom 12. Mai bis 16. August gezeigt wird.

In Gera steht vom 8. bis 21. Mai das Internationale BallettFestival unter dem Motto „100 Jahre Tänzerischer Aufbruch“ auf dem Programm. In Sondershausen lockt ein Streetfood-Festival (30. April bis 3. Mai).

Open Air unter historischen Kulissen

Im Sommer bestimmen Open-Air-Veranstaltungen den Kalender. In Erfurt locken das 49. Krämerbrückenfest (19. bis 21. Juni), die Fête de la Musique (21. Juni) oder die Domstufen-Festspiele mit dem Musical „Jesus Christ Superstar“ (7. bis 30. August).

In Jena lädt die Lange Nacht der Museen (5. Juni) sowie die Kulturarena (8. Juli bis 23. August) ein. Auch das Rudolstadt-Festival sowie das Vogelschießen (21. bis 30. August) sind wieder fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders. Mühlhausen feiert sein Brunnenfest (6. Juni) und mit der 149. Stadtkirmes (28. August bis 6. September) die den Angaben nach größte Stadtkirmes Deutschlands.

Jubiläen, Märkte und Lichterglanz

In Sondershausen stehen die Thüringer Schlossfestspiele (26. Juni bis 18. Juli) im Mittelpunkt. Altenburg begeht vom 21. bis 23. August sein Stadtjubiläum „1.050 Jahre Altenburg“.

Auch der Herbst bietet zahlreiche Anlässe für einen Besuch: In Gera wird etwa vom 2. bis 4. Oktober neben dem Höhlerfest das 789-jährige Stadtjubiläum gefeiert. Weimar lockt mit dem 373. Zwiebelmarkt (9. bis 11. Oktober).

Zum Jahresabschluss verwandeln Weihnachtsmärkte – allen voran der Erfurter Weihnachtsmarkt – die historischen Innenstädte in festlich beleuchtete Kulissen.