Von einem Fachmagazin zum Besten gewählt zu werden, löst sicher Freude aus. Auch der Landeschef für Kultur ist begeistert.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra hat dem Theater Magdeburg zur Auszeichnung zum Theater des Jahres gratuliert. „Diese Ehrung ist der Höhepunkt eines auch sonst sehr erfolgreichen Jahres“, sagte der CDU-Politiker. Sie zeige, wie konsequent dort künstlerische Qualität, Vielfalt und gesellschaftliche Relevanz miteinander verbunden werden.

Gekürt wurde das Theater von dem Fachmagazin „Theater heute“. Zuvor wurden 47 Kritikerinnen und Kritiker zur vergangenen Spielzeit befragt. Mit sechs Stimmen entfielen die meisten Nennungen auf das Schauspiel in der Landeshauptstadt. Das Magazin schrieb von einer Überraschung.

In einer Analyse für „Theater heute“ schrieb Kritikerin Eva Behrendt, es sei immer wieder gelungen, das Schauspiel Magdeburg in die überregionalen Nachrichten zu bringen. Sie lobte die dreiköpfige Schauspieldirektion und das junge Ensemble, darunter seien große Talente.