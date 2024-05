Am Dienstag beginnt das 12. Theatertreffen im Leipziger Theater der Jungen Welt. Beim Auftakt am Abend ist Schirmherrin Barbara Klepsch dabei.

Leipzig - In Leipzig startet am Dienstagabend (18 Uhr) das 12. Sächsische Theatertreffen im Leipziger Theater der Jungen Welt. Eröffnet wird das Festival von Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU), wie ihr Ministerium am Dienstag mitteilte. „Die sächsischen Theater leisten mit ihrem künstlerischen Wirken einen Beitrag zu einer weltoffenen und zukunftszugewandten Gesellschaft im Freistaat“, wurde Klepsch in der Mitteilung zitiert. Sie hat demnach in diesem Jahr erneut die Schirmherrschaft übernommen.

Das 12. sächsische Theatertreffen in Leipzig soll die Vielfalt der Theaterlandschaft im Freistaat abbilden. Laut Mitveranstalter Schauspiel Leipzig werden elf Theater Produktionen zu dem Treffen entsenden. Dazu gehöre ein Klassenzimmerstück genauso wie ein 360-Grad-Film mit Virtual-Reality-Brillen. An den sechs Festivaltagen sollen auf 13 Bühnen mehr als 30 Veranstaltungen stattfinden. Eine Jury soll am Ende einen Festival-Preis vergeben. Das Treffen findet alle zwei Jahre an einem anderen sächsischen Theater statt.