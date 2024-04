Berlin - Der Kulturzug zwischen Berlin und der polnischen Stadt Breslau (Wroclaw) startet in seine neunte Saison. In diesem Jahr widmet sich der Zug unter dem Motto „Geschichte/n im Gepäck - czas historii, czas podróży“ vor allem in literarischen Formaten den Jahrestagen wichtiger Ereignisse in Europa. Der erste Zug soll nach Angaben der Kulturprojekte Berlin vom Donnerstag am 19. April auf die Reise gehen.

Der Kulturzug verbindet die beiden Städte an Wochenenden, seit die niederschlesische Metropole 2016 europäische Kulturhauptstadt war. Zu den Zwischenstopps gehören Liegnitz (Legnica), Haynau (Chojnów), Bunzlau (Bolesławiec), Kohlfurt (Węgliniec), Weißwasser (Oberlausitz), Cottbus sowie in Berlin die Stationen Lichtenberg und Ostkreuz.

Den Angaben zufolge haben inzwischen knapp 100.000 Fahrgäste den Kulturzug besucht und mehr als 1000 internationale Künstlerinnen und Künstler haben den Zug mit Lesungen, Theater, Konzerten, Club-Nächten oder interaktiven Formaten gestaltet. Immer gehe es darum, die Vielfalt des Grenzraums, der ländlichen Regionen und der Städte näher kennenzulernen und Europa erfahrbar zu machen. „Der Kulturzug ist ein europäisches Kulturfestival auf Rädern, in dieser Form bis heute einmalig und mehrfach ausgezeichnet“, hieß es.