Hannover - Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg hat eine genaue Aufklärung des Messerangriffs an einer Schule in Cuxhaven angekündigt. „Ich bin zutiefst bestürzt über diese Tat in einer unserer Schulen“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag. „Meine Gedanken sind in diesen Momenten bei dem verletzten Mädchen, seiner Familie und der gesamten Schulgemeinschaft.“

Am Donnerstagmorgen hatte eine Schülerin in Cuxhaven ein anderes Mädchen mit einem Messer schwer verletzt, wie die Polizei berichtete. Die Tat ereignete sich demnach im Klassenraum einer Grund- und Hauptschule im Ortsteil Lüdingworth. Ministerin Hamburg sagte: „Ich hoffe, dass die Schülerin sehr schnell wieder gesund wird und wünsche ihr, der Familie und der Schulgemeinschaft viel Kraft, diese Erfahrung zu verarbeiten.“

Es sei noch unklar, was zu „dieser furchtbaren Tat so kurz vor Beginn der Weihnachtsferien geführt hat“, sagte Hamburg. „Der Fall wird nun genau aufgeklärt werden. Wir werden die Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium nach allen Kräften unterstützen.“