Berlin - Mehrere hundert Frauen und auch Männer haben in Berlin für mehr Unterstützung für Mütter in der Gesellschaft demonstriert. Sie liefen am Mittag vom Monbijoupark in Mitte zum Brandenburger Tor, um eine Kampagne „100.000 Mütter“ zu unterstützen.

Die Demonstranten forderten, strukturelle Ungleichheiten und die gesellschaftliche Überlastung von Müttern sichtbar zu machen. Initiatoren der Kundgebung waren unter anderem das Müttergenesungswerk und der Evangelische Fachverband für Frauengesundheit.

24 Prozent der Mütter in Deutschland litten laut dem Müttergenesungswerk unter Entkräftungssymptomen bis hin zum Burn-out, hieß es. Alle Mütter müssten konsequent in sämtliche gesellschaftsrelevanten Entscheidungen einbezogen werden, lautete eine Forderung. Dies gelte für Themen wie Gesundheit, Bildung, Klimawandel, Stadtplanung, Wohnen, Arbeiten oder auch Verkehr.