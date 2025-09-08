Berlin - Die Berliner Art Week stimmt diese Woche wieder auf den Kunstherbst ein. Mehr als 100 Museen, Sammlungen und Galerien machen von Mittwoch bis Sonntag mit. Der Festivaltreffpunkt „Berlin Art Week Garten“ zieht an den Hamburger Bahnhof. Außerdem kann man dort den Künstler Petrit Halilaj entdecken, dessen Werk eng mit der Geschichte seiner Heimat, dem Kosovo, verbunden ist. Im Programm der Kunstwoche finden sich Routen durch Charlottenburg, Mitte, Schöneberg, Moabit, Wedding, Kreuzberg und Neukölln. Aber auch abseits des Trubels, von Dahlem bis Lichtenberg, gibt es eine Route zu Kunstinstitutionen, Privatsammlungen und Projekträumen. Bekannte Namen finden sich ebenfalls: Gisela Getty widmet sich in einer Fotoausstellung dem letzten Lebensjahr ihrer Zwillingsschwester Jutta Winkelmann, einer prominenten Figur der 68er-Bewegung. Der als Berghain-Türsteher bekannte Fotograf Sven Marquardt zeigt seine Arbeiten mit dem Titel „Disturbing Beauty“.