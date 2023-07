Osnabrück - Ein leerstehendes Kaufhaus in der Osnabrücker Innenstadt wird in diesen Tagen zum Kunstobjekt: Mit gebrauchten Jutesäcken verhängt derzeit der aus Ghana stammende Künstler Ibrahim Mahama das ehemalige Galeria-Kaufhof-Gebäude, wie die Kunsthalle Osnabrück mitteilte. Das Kunstprojekt ist Teil eines Ausstellungsvorhabens zum 30-jährigen Bestehen der Kunsthalle Osnabrück, greift aber auch die Feierlichkeiten der Stadt zum 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens auf, der in diesem Jahr in Osnabrück begangen wird.

Dem Künstler gehe es um die Nachzeichnung der historischen Handelsrouten zwischen Osnabrück und dem afrikanischen Kontinent, hieß es. Zu dem von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Projekt unter dem Titel „Transfer(s)“ gehöre nicht nur die Gebäudeverhüllung in Osnabrück, sondern auch ein Veranstaltungsprogramm in Tamale in Ghana, hieß es. Das Kulturprojekt soll am 8. Juli offiziell eröffnet werden.