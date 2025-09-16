Nach fünf Jahren Glanz statt Baustelle: Das Kurhaus in Thermalbad Wiesenbad empfängt Gäste wieder – mit neuem Komfort, barrierefrei und denkmalgerecht renoviert.

Das Kurhaus in Thermalbad Wiesenbad wird nach einer langen Sanierung wieder offen. (Archivbild)

Thermalbad Wiesenbad - Nach Millioneninvestitionen öffnet das frisch renovierte Kurhaus in Thermalbad Wiesenbad im Erzgebirge am 26. September wieder für Besucher. Fünf Jahre hatte die denkmalgerechte Sanierung des dreigeschossigen, im Jahr 1827 erbauten Kurhauses gedauert, wie das Tourismusministerium mitteilte. Das sächsische Wirtschaftsministerium hatte die Baumaßnahme mit 7,3 Millionen Euro gefördert. Die Mittel stammen aus dem Bund-Länder-Programm zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.

Saniert wurde die komplette Gebäudehülle, der historische Kursaal und die Haustechnik. Zudem ist das Gebäude nun Barrierefrei.