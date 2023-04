Antiquitäten, Lehrbücher oder ein Modell des Raumschiffs Enterprise - in Dr. Wolfs Wunderkammer finden Besucher die unterschiedlichsten Ausstellungsstücke. Am Freitag öffnet das Museum nach einem Umbau wieder. Die Neuerungen.

Hann. Münden - Nach monatelanger Umbauzeit öffnet am Freitag das Museum Dr. Wolfs Wunderkammer wieder für Besucher. In den engen Ausstellungsräumen in der Altstadt von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) werden allerhand Kuriositäten ausgestellt, wie das Museum mitteilte. Im Sommer 2022 waren dort in einer Sonderausstellung etwa die Bilder des malenden Schweins „Pigcasso“ zu sehen.

Wie das Museum mitteilte wurden etwa die Ausstellungsfläche vergrößert und interaktive Elemente installiert. Um etwa die Hälfte sei die Ausstellungsfläche gewachsen, hieß es in einer Mitteilung des Museums. Dafür sei der Shop nun kleiner. Einzug hat auch eine neue Dauerausstellung erhalten: Kabinett der Kreaturen. Sie zeigt in lebensechter Größe handgearbeitete Fabeltierfiguren des Künstlers Florian Schäfer. Am Donnerstag konnten bereits geladene Gäste einen ersten Blick in das wiederöffnete Museum werfen.

Die Aufmachung des Museums hat sich hingegen nicht verändert. Weiterhin präsentieren sich die Ausstellungsräume als enge Kammern, in denen vom Boden bis zur Decke Exponate stehend oder hängend präsentiert werden. Dabei handelt es sich um ganz unterschiedliche Ausstellungsstücke, die auf den ersten Blick oft gar nichts miteinander zu tun haben: ausgestopfte Tiere, Raumschiffmodelle, Globen, Taschenuhren. Die Wunderkammer selbst versteht sich als Mischung aus Museum und Gesamtkunstwerk. In der Ausstellung finde Platz, was eine Geschichte erzähle - oder einfach nur ästhetisch aussehe.