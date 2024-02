Die Veranstalter des Kurt Weill Fests in Dessau wollen in diesem Jahr besonders Geschichten von Frauen erzählen. Die Eröffnung der 32. Ausgabe steht kurz bevor.

Kurt Weill Fest startet am Freitag: „Leuchten im Schatten“

Dessau-Roßlau - Mit einem Konzert wird am (morgigen) Freitagabend das 32. Kurt Weill Fest in Dessau-Roßlau eröffnet. Bis zum 10. März sollen neben dem Wirken des in Dessau geborenen jüdischen Komponisten Kurt Weill (1900-1950) vor allem Geschichten von Frauen im Vordergrund stehen - unter dem Motto „Leuchten im Schatten“. Eine zentrale Rolle soll etwa Weills Ehefrau, Lotte Lenya, einnehmen.

Darüber hinaus will sich das Fest unter anderem Édith Piaf, Alma Mahler-Werfel, Milva und Elisabeth Hauptmann widmen. Geplant sind mehr als 40 Veranstaltungen an 16 Spielstätten in Dessau-Roßlau - darunter Musik, Schauspiel, Tanz und bildende Kunst. Zu den Gästen zählen die Schauspielerinnen Corinna Harfouch und Andrea Sawatzki zählen zu den Festgästen. Sawatzki wird aus dem Tagebuch von Anne Frank lesen. Jährlich kommen rund 20 000 Besucherinnen und Besucher zu dem Fest nach Dessau.