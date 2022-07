Kurverein übernimmt Buddelschiffmuseum

Neuharlingersiel - Das Buddelschiffmuseum im ostfriesischen Küstenort Neuharlingersiel bleibt erhalten. Der Kurverein habe die Sammlung von rund 80 Buddelschiffen von dem bisherigen Eigentümer Jürgen Landmann übernommen, sagte Neuharlingersiels Kurdirektor Andreas Eden. „Wir wollten das Museum unverändert erhalten.“ Das Museum im Landkreis Wittmund, das 1971 als privat geführte Ausstellung eröffnet wurde, sei „identitätsstiftend“ für den Ort, sagte Eden. Vor allem Familien mit Kindern würden es besuchen.

Bis vor kurzem drohte dem rund 50 Jahre alten Museum das Aus. Der Besitzer Jürgen Landmann aus Bochum wollte sich in den Ruhestand verabschieden und suchte jemanden, der das Museum am Hafen des Sielortes übernahm. Sein Wunsch war, dass die Sammlung möglichst weiter in Neuharlingersiel zu sehen ist. Der Kurverein ließ eine Übernahme zunächst offen, sagte nun aber zu. Über die Kaufsumme wurde nichts bekannt.

In der Sammlung sind viele maritime Modellwelten in Flaschen zu entdecken: von Segelschiffen über Fregatten bis zum U-Boot. Ein Großteil der Sammlung umfasst Werke des bekannten Buddelschiffbauers Jonny Reinert aus Herne.