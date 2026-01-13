Eine Fahrbahnstörung sorgt für eine kurze Streckensperrung in Niedersachsen. Inzwischen läuft der Bahnverkehr wieder. Etwas Geduld brauchen Reisende dennoch.

Uelzen - Eine fälschlicherweise ausgelöste Warnanlage an einem Damm an der Bahnstrecke zwischen Uelzen und Hannover hat für Beeinträchtigungen im Regional- und Fernverkehr gesorgt. Ursächlich sei ein Fehlalarm gewesen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Warnanlage sei an einem zu sanierenden Bahndamm in dem Streckenabschnitt zwischen Unterlüß und Eschede installiert. Wegen des Alarms wurde die Bahnstrecke gesperrt. Fernzüge der Bahn wurden umgeleitet.

Techniker hätten die Warnanlage und den Bahndamm überprüft und dabei den Fehlalarm festgestellt, sagte die Bahnsprecherin. Nach etwas mehr als einer Stunde wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben.

Das Bahnunternehmen Metronom, zuständig für den Regionalverkehr auf der Strecke, teilte mit, dass Bahnreisende dennoch mehr Zeit einplanen und sich noch einen Moment auf die entstandenen Verspätungen einstellen sollten.

„Es wird noch etwas dauern, bis sich der Betrieb vollständig stabilisiert hat“, teilte das Unternehmen am Mittag mit. Informationen bekommen Reisende über elektronische Fahrplanauskünfte, die Metronomseite im Internet oder den Whatsapp-Kanal des Unternehmens.