Ein Traktorfahrer ist in der Nähe von Zwickau mit einem angehängten Ausflugs-Kutschwagen unterwegs. In einem Wendehammer kippt das Gefährt um. Elf Menschen werden verletzt.

Reinsdorf - Bei einem Unfall mit einer Ausflugskutsche sind in Reinsdorf bei Zwickau elf Menschen verletzt worden. Die Kutsche wurde von einem Traktor gezogen und kippte am Nachmittag in einem Wendehammer plötzlich um, wie ein Polizeisprecher sagte. Zu den Opfern und zur Frage, wie schwer sie verletzt wurden, konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.