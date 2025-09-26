Als ein Ladendieb an der Kasse eines Discounters auffliegt, geht er mit seiner Begleiterin brutal auf zwei Angestellte los. Danach entkommt das Paar. Die Polizei hofft auf einen wichtigen Zeugen.

Bovenden - Ein Ladendieb und seine mutmaßliche Komplizin haben in einem Discounter in Bovenden bei Göttingen zwei Kassiererinnen angegriffen und verletzt. Der Angreifer und seine Begleiterin flüchteten danach aus dem Laden und fuhren mit einem Fahrzeug davon, noch bevor die Polizei eintraf, wie die Beamten mitteilten. Die Polizei sucht nun nach dem Duo und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die 31 und 42 Jahre alten Angestellten kamen nach dem Angriff am Dienstag für eine Behandlung in ein Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge hatten der Mann und die Frau in dem Discounter mehrere Gegenstände in ihre Tasche gesteckt. Als eine Mitarbeiterin des Geschäfts den Mann und die Frau an der Kasse auf den Diebstahl ansprach, reagierte der Mann laut den Beamten aggressiv.

Polizei sucht wichtigen Zeugen

Der Dieb, der auf ein Alter von etwa 40 Jahre geschätzt wird, warf demnach zuerst einen Teil der gestohlenen Sachen zu Boden. „Zusammen mit seiner mutmaßlich gleichaltrigen Komplizin griff er die Marktmitarbeiterin und deren Kollegin brutal an und schlug auf sie ein“, teilte die Polizei weiter mit. Die beiden Angestellten seien dabei teils auch mit Lebensmitteln beschmiert worden. Der Kassenbereich des Ladens wurde bei dem Angriff verwüstet.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und fahndet nun nach dem Täterpaar. Die Beamten nehmen an, dass das Duo möglicherweise zu einer Gruppe weiterer mutmaßlicher Ladendiebe gehört, die sich ebenfalls verdächtig verhielten, aber den Markt wohl ohne Beute verließen.

Außerdem suchen die Beamten einen bislang unbekannten Kunden des Marktes, der die Täter noch ein Stück verfolgt haben soll. Der Mann soll dabei von dem Dieb weggestoßen worden sein. Dieser Kunde sei vermutlich ein wichtiger Zeuge und werde gebeten sich zu melden, teilte die Polizei mit.