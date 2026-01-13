In der Medizinischen Hochschule Hannover werden während des Wintersturms meist gebrochene Hände und Füße behandelt. Opfer von schweren Unfällen gab es sogar seltener als sonst.

Hannover - Die Notaufnahme der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) meldet trotz vereister Fußwege und glatter Straßen weiter eine entspannte Lage. Insgesamt habe es während des Winterwetters in den vergangenen Tagen sogar weniger Patienten mit schweren Unfällen gegeben als normalerweise, teilte die MHH mit. Dies könne demnach an den vielen Warnhinweisen liegen.

Behandelt wurden laut MHH vorwiegend Brüche des Hand- und Sprunggelenks. Alle sollen in den kommenden Tagen operiert werden. Mitarbeiter, die aufgrund des Wetters nicht oder nur schwer zur Arbeit kommen konnten, habe es kaum gegeben.