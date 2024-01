Im Hochwassergebiet in Mansfeld-Südharz kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen die Wassermassen. Der Frost ist da, die Pumpen laufen weiter. An Helme und Thyra fallen die Wasserstände - wenn auch sehr langsam.

Sangerhausen - Seit Tagen nur Sandsäcke, Schubkarren und schweres Gerät: Mit vereinten Kräften ist am Wochenende der bisher erfolgreiche Kampf gegen das Hochwasser im Landkreis Manfeld-Südharz weitergegangen. Die Lage in dem Gebiet rund um Öberröblingen stabilisierte sich nach Angaben des Landkreises am Sonntag deutlich. „Das Wetter spielt uns endlich in die Karten“, sagte eine Sprecherin des Krisenstabs in Sangerhausen der Deutschen Presse-Agentur. In der Nacht zu Sonntag hatte angekündigter Frost eingesetzt, zudem ist kein Regen in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Sachsen-Anhalt in der kommenden Woche weiter mit extremer Kälte, Schnee und Sonnenschein.

Trotz herrschender Minusgrade beförderten installierte Pumpen am Sonntag weiter Wasser von den überschwemmten Wiesen zurück in die Helme. Nach Landkreisangaben sind zwei Hochleistungspumpen des Technischen Hilfswerks am Helme-Ufer in Oberröblingen im Einsatz - sie können 5000 und 15.000 Liter Wasser pro Minute pumpen, hieß es.

Am Sonntag fiel wegen der Bedingungen vor Ort die Entscheidung, dass die rund 200 eingesetzten Zeit- und Berufssoldaten nur noch bei Tageslicht arbeiten. Das hatte die Bundeswehr eigenen Angaben zufolge gemeinsam mit anderen Kräften entschieden. Die Bedingungen gäben die Arbeit vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang momentan nicht her, sagte eine Bundeswehrsprecherin. An den Deichen sei eine deutliche Durchnässung sichtbar, hieß es.

Die Soldatinnen und Soldaten sichern seit Freitag vor allem Deichanlagen - seit Samstagmittag helfen rund 20 Soldaten zivilen Freiwilligen auch bei der Befüllung von Sandsäcken, wie es hieß. Seit Tagen sind Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischen Hilfswerk sowie unzählige Freiwillige im Dauereinsatz. Die Menschen vor Ort helfen auch bei deren Versorgung - jemand hat „Danke“ auf ein Bettlaken geschrieben und es in Öberröblingen an einen Zaun gehängt.

Kurz vor Jahresende war in der Region im Süden Sachsen-Anhalts der Fluss Helme stellenweise stark über seine Ufer getreten. Als sich die Lage zuspitzte, hat der Landkreis am 30. Dezember 2023 den Katastrophenfall ausgerufen.

Die Helme fließt von Thüringen in die Talsperre Kelbra, anschließend weiter durch Mansfeld-Südharz und bei Mönchpfiffel-Nikolausrieth dann wieder nach Thüringen. Laut Hochwasservorhersagezentrale in Magdeburg war die Wasserführung in den Zuflüssen zur Talsperre am Sonntag weiterhin rückläufig. Derzeit wird Wasser aus der Talsperre Kelbra zur Entlastung kontrolliert in die Helme abgelassen. Dadurch waren deren Pegelstände gleichbleibend hoch geblieben - der Wasserstand am Pegel Bennungen betrug am Sonntagnachmittag stabile 2,41 Meter.

Auch der Zufluss aus der Thyra, die nahe der Talsperre aus Richtung Harz in die Helme fließt, geht nach Angaben der Hydrologen zurück. Ihr Wasserstand am Pegel Berga sei weiter leicht fallend, hieß es.