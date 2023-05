Reichwalde - Der Brand einer Lagerhalle im Kreis Dahme-Spreewald hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Halle in Bersteland, in der Stroh und Heu gelagert war, brannte in der Nacht zum Montag vollständig nieder, wie Feuerwehr und Polizei am Montag mitteilten. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, Tiere waren in der Halle nicht untergebracht. Am Montagmorgen war der Brand gelöscht. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro. Auch eine Photovoltaikanlage, die auf dem Dach montiert war, und Landwirtschaftstechnik wurden durch den Brand zerstört. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Die Polizei will sich im Tagesverlauf ein Bild vom Geschehen machen. Derzeit sei schlecht an den Brandherd heranzukommen, sagte eine Sprecherin. Feuerwehrleute bekämpften weiter Glutnester.