Neuhausen/Spree - Die Feuerwehr ist wegen eines Großbrandes in einer Halle bei Neuhausen im Kreis Spree-Neiße im Einsatz. Die 35 mal 25 Meter große Lagerhalle einer holzverarbeitenden Firma stehe im Vollbrand, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz am Vormittag. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Mitarbeiter verletzt worden, die wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus kommen sollten. Die Bevölkerung wurde aufgrund einer starken Rauchentwicklung und des Brandgeruchs per Warnapp informiert.