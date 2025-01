Feuerwehr-Großeinsatz in einem Gewerbegebiet an der Grenze von Sachsen zu Sachsen-Anhalt: Eine Lagerhalle ist in Flammen aufgegangen.

Schkeuditz - In einem Gewerbegebiet in Schkeuditz nahe Leipzig ist in einer Lagerhalle ein Brand ausgebrochen. „Wir wurden um 18.45 Uhr informiert“, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Mehrere Feuerwehren umliegender Dörfer sowie die Polizei seien im Einsatz. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand, wie die Polizeisprecherin sagte.

Die Bevölkerung soll aufgrund der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Die Lagerhalle gehört zu einem Unternehmen.