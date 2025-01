Ein Feuer in einer Lagerhalle hat über eine zweite Halle auf ein Wohnhaus übergegriffen. Eine Frau ist leicht verletzt. Der geschätzte Schaden an den Gebäuden ist immens.

Lagerhallen und Wohnhaus brennen in Radeberg

In Radeberg stehen mehrere Gebäude in Flammen. (Symbolbild)

Radeberg - Zwei Lagerhallen und ein Wohnhaus brennen in Radeberg (Landkreis Bautzen). Das Feuer brach am Vormittag in einer Lagerhalle aus, griff auf die zweite Halle über und breitete sich auf das Wohnhaus aus, wie die Polizei Görlitz mitteilte. Noch sei der Brand nicht gelöscht.

Feuerwehrleute brachten die Bewohner, zwei Hunde und zwei Katzen aus dem Haus in Sicherheit, wie es hieß. Eine 65-Jährige erlitt demnach leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Brandursache war zunächst nicht klar. Den Schaden schätzen die Beamten auf 750.000 Euro.