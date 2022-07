Land fördert Jura-Studiengang mit 2,5 Millionen Euro

Björn Thümler, Minister für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen.

Lüneburg - Das Land Niedersachsen fördert einen Jura-Modellstudiengang an der Leuphana Universität Lüneburg mit Mitteln der Volkswagen-Stiftung in Höhe von zunächst 2,5 Millionen Euro. Die Uni bietet zum Wintersemester 2022/23 einen Modellstudiengang „Master Rechtswissenschaft“ an, der sowohl einen rechtswissenschaftlichen Masterabschluss als auch das juristische Staatsexamen ermöglicht.

Den Förderbescheid überbrachte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Mittwoch. „Die Leuphana Universität Lüneburg schlägt mit dem Modellstudiengang einen innovativen Weg für das Fach Rechtswissenschaften ein, den wir gern unterstützen. Das Konzept setzt einen wichtigen Impuls für die zukünftige Entwicklung des rechtswissenschaftlichen Studiums“, sagte Thümler.

Mit dem Studienmodell gehe eine Verzahnung mit der nachgewiesen starken rechtswissenschaftlichen Forschung an der Leuphana einher, die sich durch eine besondere internationale und interdisziplinäre Orientierung auszeichnet.

„Der entwickelte Modellstudiengang ist eine interessante und vielversprechende Ergänzung des klassischen Angebots in der Juristenausbildung. Er wird uns zeigen, ob es sinnvolle Erweiterungen zur bewährten Juristenausbildung gibt“, meinte Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Es sei selbstverständlich, dass die Voraussetzungen, unter denen Kandidatinnen und Kandidaten in Lüneburg zum ersten Staatsexamen zugelassen werden, denen der bereits bestehenden Studiengänge entsprächen.

Der neue Masterstudiengang verfügt über ein innovatives wissenschaftliches Profil. Studenten soll damit die Möglichkeit geboten werden, verschiedene rechtswissenschaftliche Studienabschlüsse zu erwerben.