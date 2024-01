Erfurt - Die Landeskasse steht dafür ein, wenn sich Arbeitnehmer an Firmen beteiligen und das schief geht. Das Programm, mit dem Thüringen Garantien für solche Beteiligungen übernimmt, sei jetzt bis Ende 2028 verlängert worden, teilte das Finanzministerium am Montag in Erfurt mit. Die Garantien laufen demnach schon seit 1995 und beziehen sich auf den Fall, dass ein Unternehmen insolvent wird und die Arbeitnehmeranteile nicht zurückzahlen kann.

Im Einzelfall würde der Freistaat eine Garantie von 80 Prozent der eingezahlten Finanzierungssumme übernehmen. Der Höchstbetrag liege bei 250.000 Euro pro Unternehmen. Bei Arbeitnehmerfinanzierungen in Form von Darlehen betrage der Höchstbetrag eine Million Euro pro Unternehmen. In beiden Fällen liege die Mindestlaufzeit der Arbeitnehmerfinanzierung bei fünf Jahren.

Mitarbeiterfinanzierungen seien für Unternehmen eine gute Möglichkeit, Arbeitnehmer zu binden und Fachkräfte zu halten, begründete Finanzministerin Heike Taubert (SPD) die Verlängerung des Programms. Vor allem für Neugründungen seien sie ein probates Mittel. In der Regel gehe es um sogenannte stille Beteiligungen - die Unternehmen bleiben dabei in ihren Entscheidungen frei.