Mit 4,4 Millionen Euro will Niedersachsen in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt eine neue Personalstelle schaffen, um Kommunen beim Schutz vor Klimafolgen zu unterstützen.

Land will Millionen für Klimafolgenanpasser zahlen

Klimaschutz in Niedersachsen

Nach Angaben des Umweltministeriums ist die Temperatur in Niedersachsen um 1,9 Grad seit 1881 angestiegen. Das zwingt die Kommunen zu mehr Hitzeplanung. (Symbolbild)

Hannover - Niedersachsen will die Kommunen im Kampf gegen die Folgen der Klimakrise stärken: Das Land will in allen Landkreisen und kreisfreien Städten dauerhaft Personalstellen finanzieren, die sich um Klimaanpassung kümmern. Dafür werden zusätzlich 4,4 Millionen Euro bereitgestellt, wie das Umweltministerium mitteilte.

„Die Kommunen müssen sich auf häufigere und heftigere Wetterextreme vorbereiten“, sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Ziel sei es, die Menschen im Land besser vor Hitze, Dürre, Überschwemmungen und Stürmen zu schützen.

Grundlage ist ein Gesetzentwurf zur Änderung des niedersächsischen Klimagesetzes, der jetzt ins Parlament eingebracht wird. Die Landesregierung will so die Klimafolgenanpassung dauerhaft in den Kommunen verankern und konkrete Maßnahmen vor Ort ermöglichen.