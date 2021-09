Land zahlt für Ungeimpfte keine Quarantäne-Entschädigung

Berlin/Hannover - Menschen ohne Corona-Schutzimpfung sollen in Niedersachsen vom 11. Oktober an keine Entschädigung mehr für Verdienstausfälle wegen einer angeordneten Quarantäne bekommen. Dies sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Mittwoch. Zuvor hatten die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern mehrheitlich ein Ende der Entschädigungszahlungen für Nicht-Geimpfte beschlossen. Greifen soll dies für alle, für die es eine Impfempfehlung gibt und die sich auch impfen lassen können.

Niedersachsen trage den Beschluss vollumfänglich mit, sagte Behrens. „Wir werden die Entschädigungszahlungen nach Paragraf 56 Infektionsschutzgesetz für Ungeimpfte, die als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt wurden, deshalb zum 11. Oktober 2021 einstellen.“ Spätestens bis zu diesem Datum hätten alle Menschen im erwerbsfähigen Alter in Niedersachsen die Gelegenheit gehabt, sich impfen zu lassen und damit eine Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt zu vermeiden. Am 11. Oktober enden zudem die kostenlosen Corona-Tests für alle Erwachsenen, die sich impfen lassen können, wie die Ministerin sagte. Menschen, die an Covid erkranken, erhalten demnach weiter ihre Lohnfortzahlung.