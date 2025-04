Am Tag nach Ostersonntag stirbt der Papst nach langer Krankheit mit 88 Jahren. Der evangelische Landesbischof in Berlin und Brandenburg lobt das „besondere“ Wirken des Pontifex.

Berlin - Der Landesbischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Ekbo), Christian Stäblein, hat das besondere Wirken des verstorbenen Papstes Franziskus hervorgehoben. „Mit tiefem Respekt blicken wir auf das Leben und Wirken von Papst Franziskus“, sagte er laut einer Ekbo-Mitteilung. Sein Wirken sei geprägt gewesen von tiefer Demut.

Besonders beeindruckend sei der Einsatz des Papstes für eine „glaubwürdige, erneuerte Kirche“ gewesen, so Stäblein. „Er lebte, was er predigte.“ Er sei ein Brückenbauer gewesen, der den Dialog zwischen den christlichen Konfessionen, anderen Religionen und der säkularen Welt suchte. „Sein Wort und seine Zeichen hatten in der Welt Gewicht.“ Papst Franziskus habe das Amt auf seine Art geprägt – „mit Menschlichkeit, Glaubwürdigkeit und einem klaren Blick für die Herausforderungen unserer Zeit“.