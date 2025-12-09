Bad Lauchstädt beherbergt Deutschlands einziges original erhaltenes Theatergebäude aus der Goethe-Zeit. Was das Land Sachsen-Anhalt dort in Zukunft investieren will.

Bad Lauchstädt - Das einzige original erhaltene Theatergebäude aus der deutschen Klassik in Bad Lauchstädt (Saalekreis) wird weiter vom Land Sachsen-Anhalt gefördert. Von 2026 bis 2029 sollen an die Historischen Kuranlagen und das Goethe-Theater Zuwendungen von insgesamt drei Millionen Euro fließen, wie das Kulturministerium mitteilte. Damit könne die Spielstätte baulich erhalten werden.

Das mehr als 300 Jahre alte Gebäudeensemble sei Sachsen-Anhalts bedeutendste Goethe-Stätte. Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) hatte an der Gestaltung mitgewirkt.