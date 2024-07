Immer wieder kommt es in Thüringen zu Waldbränden. Viele davon werden von Menschen verursacht. Die Landesforstanstalt sieht das mit Sorge.

Erfurt - Mit Blick auf den Hochsommer warnt die Landesforstanstalt vor fahrlässig verursachten Waldbränden in Thüringen. Der August sei oft der Monat mit den meisten Waldbränden, teilte Thüringenforst mit. Die Statistiken zeigten, dass deutschlandweit etwa jeder vierte Brand fahrlässig verursacht werde. Bei rund der Hälfte seien die Gründe unbekannt. Blitzeinschläge oder andere natürlich Ursachen spielten eine minimale Rolle.

Waldbesucher könnten dazu beitragen, dass solche Brände gar nicht erst entstehen, hieß es weiter. Sie sollten kein offenes Feuer entzünden, nur an ausgewiesenen Grillplätzen grillen und Funkenflug vermeiden. Außerdem müsse das ganzjährige Rauchverbot im Wald beachtet werden. Auf Wiesen oder in Wäldern abgestellte Autos könnten durch Hitze am Wagenboden auch dazu beitragen, dass Gras entzündet wird.

Die aktuelle Waldbrandgefahr ist laut Thüringenforst gering: In fast allen Forstämtern liege die Waldbrandgefahrenstufe auf der niedrigsten Stufe eins. Lediglich im Osten und im Südwesten würden die Stufen zwei oder drei der fünfstufigen Skala erreicht. Erst bei Stufe vier werden etwa Grillplätze und Feuerstellen gesperrt, hieß es weiter.