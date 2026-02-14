Ausgesuchte Nadelhölzer liegen auf zwei Lagerplätzen in Niedersachsen und warten auf Käufer. Die Riesen-Stämme können erstmals online ersteigert werden.

Oerrel - Bis kommenden Mittwoch können wertvolle Nadelhölzer über die Niedersächsischen Landesforsten ersteigert werden. „Das sind die besten Stämme auch von privaten und kommunalen Waldbesitzern“, sagt Revierförster Stefan Heidecke am Lagerplatz im Forstamt Oerrel (Heidekreis). Die Stämme kommen aus den Wäldern Niedersachsens und Mecklenburg-Vorpommerns.

Dort liegen 735 Festmeter Douglasie, Lärche und Kiefer - auf jedem Stamm ist ein QR-Code angebracht. „Das ist unser Pilotlagerplatz, es kann sofort online ein Gebot abgegeben werden“, berichtet Heidecke. Zuvor mussten schriftliche Angebote per Post abgegeben werden.

In Süddeutschland funktioniere das digitale Verfahren schon länger. „Das wird die Zukunft“, sagt Jobst Böttger, Pressesprecher der Landesforsten. Am 18. Februar um 10.00 Uhr schließt das Portal, das höchste Gebot erhält den Zuschlag.

So wolle man auch neue Kunden gewinnen. Eigentlich würden sich alle Interessenten vor Ort die Qualität des Holzes anschauen. „Wir sind gespannt auf die Gebote, es ist ja immer eine Blackbox“, meint Heidecke. Auf dem zweiten Lagerplatz in Himmelsleiter (Forstamt Münden) liegen etwa 191 Kubikmeter der dicken Stämme.

Holz für Möbel und Fensterrahmen

Die edlen Hölzer werden in Möbelfurnieren, Dielen oder Fensterrahmen

verwendet. Für besonders hochwertiges Holz werden die Äste bereits in jungen Jahren entfernt. Die Submissionen liefern wichtige Erkenntnisse über die aktuellen Entwicklungen am Holzmarkt.