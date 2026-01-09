Europa, Asien, Südamerika – bei der Suche nach Pflegekräften und Auszubildenden schaut sich Thüringen weltweit um. Pflegeanbieter können Landeszuschüsse für Azubis aus Drittstaaten erhalten.

Betriebe, die Pflege-Azubis in Nicht-EU-Staaten anwerben und in Thüringen ausbilden, können vom Land mit einem Zuschuss je Ausbildungsplatz unterstützt werden.(Symbolbild)

Erfurt - Zur Unterstützung bei der Ausbildung ausländischer Pflegekräfte hat das Land im vergangenen Jahr an 16 Pflegeeinrichtungen Ausbildungszuschüsse aus dem Landeshaushalt gezahlt. Dabei gehe es um 69 Ausbildungsplätze, teilte das Sozialministerium auf Anfrage mit.

Insgesamt 345.000 Euro seien den Betrieben bewilligt worden. Das Land unterstützt Unternehmen, die Pflegekräfte aus Nicht-EU-Staaten in Thüringen ausbilden, seit 2012 bei Anwerbeaktionen und Sprachkursen im Herkunftsland. Damit soll der angesichts der Bevölkerungsentwicklung wachsende Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal gesichert werden. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bemühen sich seit mehreren Jahren um Azubis etwa aus Vietnam oder südamerikanischen Ländern.

Der Landeszuschuss je Ausbildungsplatz war 2024 auf 5.000 Euro aufgestockt worden. 2025 hatten dem Ministerium zufolge 19 Betriebe einen Zuschuss beantragt. In zwei Fällen sei der Zuschuss an fehlenden Haushaltsmittel zu Jahresbeginn gescheitert, in einem Fall sei er wegen verspäteter Antragstellung abgelehnt worden.

Jeder vierte Pflege-Azubi in Thüringen kommt aus dem Ausland

Die Übernahme der Azubis nach Ausbildungsende ist laut Ministerium keine Bedingung für den Erhalt des Zuschusses. Er sei lediglich an die Aufnahme der Ausbildung gebunden. Zahlen zum Verbleib von Pflegekräften, die mit finanzieller Förderung des Landes ausgebildet wurden, in Thüringen konnte das Ministerium zunächst nicht nennen.

Ende Mai 2025 hatten in Thüringen gut 1.100 ausländische Pflege-Azubis, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, eine ausländische Staatsbürgerschaft, teilte das Ministerium unter Berufung auf Zahlen der Landesarbeitsagentur mit. Dies sei jeder vierte Pflege-Azubi in Thüringen zu diesem Zeitpunkt gewesen.