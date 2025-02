Die Nase läuft, der Hals schmerzt, der Husten quält – und die Grippewelle rollt: In Proben aus niedersächsischen Arztpraxen finden sich immer öfter Influenzaviren. Ist das der Höhepunkt der Welle?

Landesgesundheitsamt: Starke Grippewelle in Niedersachsen

Hannover - Immer mehr Menschen in Niedersachsen quälen sich mit der Grippe. In fast der Hälfte (47 Prozent) aller Proben aus Arztpraxen von Patientinnen und Patienten mit einer Atemwegserkrankung ließen sich Influenzaviren nachweisen, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes.

Das zeige, dass diese derzeit die dominierenden Erreger seien – und zwar über den Höchstwerten des Vorjahres. „Es ist eine heftige Saison“, sagte er.

Zahl der tatsächlich Erkrankten noch höher

Ab einem Wert von 20 Prozent werde von einer Grippewelle gesprochen, erklärte der Sprecher. Fast 50 Prozent „sind schon hoch“. In der vergangenen Woche wurde demnach mit 3.095 bestätigten Influenzafällen die bislang größte Anzahl in dieser Saison übermittelt. Gezählt werden den Angaben zufolge nur Fälle, für die ein Labornachweis vorliegt. Die Zahl der tatsächlich Erkrankten dürfte also deutlich höher liegen.

Laut Landesgesundheitsamt besuchen zudem 22,1 Prozent der Kinder derzeit wegen einer Atemwegserkrankung keine Kindertageseinrichtung. Im Vergleich mit den Vorjahren ist der Krankenstand in den Einrichtungen demnach „derzeit sehr hoch“.

Unklar, wie lange die Grippewelle dauert

Auch in Bremen infizieren sich früheren Angaben zufolge immer mehr Menschen. Ende Januar wurden mehr als 160 Influenzafälle gemeldet – knapp 80 Fälle mehr als in der Woche davor, wie das Gesundheitsressort mitteilte. Das seien Höchstwerte in Bremen – und von einer höheren Dunkelziffer sei auszugehen.

Die Grippewelle dauert meist bis März. Ob der Gipfel der Welle bereits erreicht ist, lässt sich laut Landesgesundheitsamt Niedersachsen nicht prognostizieren. Das gilt auch für die Frage, wie lange die Welle dauern wird.

Impfung ist der wirkungsvollste Schutz

Eine Impfung gegen Influenza gilt als der wirkungsvollste Schutz. Wer Erkältungssymptome spüre, sollte möglichst zu Hause bleiben, riet das Landesgesundheitsamt. Eine echte Möglichkeit, sich und andere zu schützen, sei das Tragen einer Maske. Wichtig sei außerdem regelmäßiges Händewaschen.