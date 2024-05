Landesliteraturtage finden 2025 in Magdeburg statt

Die Elbe in Magdeburg.

Magdeburg - Die Landesliteraturtage werden im nächsten Jahr von der Landeshauptstadt Magdeburg ausgerichtet. Sie stünden unter dem Motto „Grenzen.Los.Lesen“ und seien eingebettet in das 500. Gründungsjubiläum der Stadtbibliothek Magdeburg, teilte das Ministerium für Kultur am Freitag mit. Geplant ist ein zweiwöchiges Programm mit bis zu 60 literarischen Veranstaltungen im März und April 2025. Die Landesliteraturtage werden den Angaben zufolge seit 1992 jährlich und an wechselnden Orten ausgerichtet.