Magdeburg - Autofahrer müssen am Freitag besonders aufpassen. Die Polizei in Sachsen-Anhalt beteiligt sich am europaweiten Speedmarathon. Wie das Innenministerium mitteilte, werden an diesem Tag noch einmal verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bereits die ganze Woche über beteiligt sich die Polizeidienststellen im Land an der europäischen Woche für Geschwindigkeitskontrollen.

„Nicht angepasste Geschwindigkeit gehört zu den häufigsten Unfallursachen“, teilte die Polizei Stendal auf Twitter mit. Bei Kontrollen in dieser Woche seien von 1865 gemessenen Fahrzeugen 32 zu schnell unterwegs gewesen. Bei der Polizeiinspektion Magdeburg waren es bei Kontrollen in Börde, Harz, im Salzlandkreis und in der Landeshauptstadt 366 Überschreitungen bei 6651 kontrollierten Fahrzeugen an einem Tag. Das entspricht 5,5 Prozent.