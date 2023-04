Chemnitz - Die neue Präsidentin des Sächsischen Landessozialgerichts, Claudia Kucklick, will Rechtsschutz in guter Qualität und angemessener Zeit. „Dafür werde ich mich einsetzen“, sagte sie laut Mitteilung vom Donnerstag. Am Herzen liege ihr dabei besonders der weitere Abbau der Altverfahren, denn Entscheidungen hätten oft existenzielle Bedeutung für die Beteiligten. Kucklick hatte das Amt zum 1. März übernommen. Der nach wie vor hohe Verfahrensbestand an den Sozialgerichten und dem Landessozialgericht konnte ihren Angaben nach 2022 deutlich abgebaut werden, auch aufgrund eines Rückgangs an Eingängen. Da im Zuge dessen zugleich Personal abgebaut worden sei, verteile sich der ältere Bestand auf nunmehr weniger Richter.