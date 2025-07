Mit einer Eröffnungsfeier sind die Landesspiele der Special Olympics in Berlin und Brandenburg gestartet. Für die Athleten steht die Qualifikation für die Nationalen Spiele 2026 auf dem Programm.

Landesspiele der Special Olympics in Berlin eröffnet

Berlin - Mit einem bunten Programm sind die Landesspiele in Berlin und Brandenburg für die Special Olympics-Athleten im Sportforum Hohenschönhausen eröffnet worden. Die Wettkämpfe im Sportforum und im Luftschiffhafen Potsdam sowie weiteren Locations gelten auch als Qualifikation für die Nationalen Spiele im Saarland im kommenden Jahr.

Über 1.600 Sportler mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung treten in der Leichtathletik, Fußball, Basketball, Judo, Tischtennis, Badminton und Bowling sowie im Boccia, Kanu, Rudern, Hockey und Schwimmen an. Das Fernziel sind die World Games 2027 in Santiago de Chile.

Bereits am Samstagabend wird die Abschlussfeier samt Athletendisko im Luftschiffhafen ausgetragen. Die Medaillenübergabe erfolgt dann am Sonntag.