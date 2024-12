Oebisfelde - Nach gut viermonatiger Bauzeit können Tierbeobachter, Fotografen und Naturbegeisterte am Grünen Band jetzt einen neuen Aussichtsturm nutzen. Der acht Meter hohe Holzturm sei speziell für die Wildtierbeobachtung im Biosphärenreservat Drömling errichtet worden, stünde aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung, wie die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt mitteilte. Der Turm steht zwischen Breitenrode und Grafhorst nahe Oebisfelde im Landkreis Börde, wie es hieß.

Den Angaben zufolge soll auf den Turmbau im kommenden Jahr die Anlage eines Naturerlebnispfads folgen. Im Jahr 2026 sei rund um den Turm zudem ein Beweidungsprojekt in der Planung, hieß es. Grundsätzlich soll damit der „sanfte Tourismus“ am Grünen Band und in dem Großschutzgebiet gefördert werden. Das länderübergreifende Biosphärenreservat Drömling umfasst rund 34.070 Hektar in Sachsen-Anhalt und 11.300 Hektar in Niedersachsen.