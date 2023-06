Braunsbedra - In Braunsbedra im Saalekreis startet der diesjährige „Lesesommer XXL“ für Kinder und Jugendliche von 7 bis 16 Jahren. Nach der Eröffnung am Mittwoch mit mehr als 150 Kindern in der Grundschule Braunsbedra läuft die Sommerferien-Leseaktion der öffentlichen Bibliotheken Sachsen-Anhalts bis 16. August. Mehr als 4500 Teilnehmer hatten sich laut Landesverwaltungsamt im Vorjahr durch rund 15.500 Bücher geschmökert.

Der „Lesesommer XXL“ feiert in diesem Jahr seinen 14. Geburtstag. Bibliotheken in zehn Landkreisen und in den kreisfreien Städten Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau seien dabei, ebenso Schulen und der Verein Schutzengel aus Halle. In den Häusern stehe ein umfangreiches Leseprogramm an, hieß es. Die Aktion soll Kinder und Jugendliche animieren, in der schulfreien Zeit kostenfrei zu lesen.