Wanzleben - Nach einem Unfall im Landkreis Börde haben Rettungskräfte einen 65-Jährigen aus seinem Auto befreit. Der Mann war in einem Kleintransporter auf der A14 in Richtung Schwerin unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Gegen zwei Uhr sei er, nahe der Anschlussstelle Wanzleben, aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des Lasters sowie dessen Fahrzeug blieben unversehrt.

Für etwa zweieinhalb Stunden war die Autobahn in Richtung Schwerin für die Unfallaufnahme und anschließende Bergungsarbeiten gesperrt.