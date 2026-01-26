Am Montag fiel der Unterricht im Landkreis Hameln-Pyrmont witterungsbedingt aus. Das bleibt aber nicht so.

Trotz möglicher Busausfälle sollen die Schüler im Kreis Hameln-Pyrmont wieder in die Schule. (Symbolbild)

Hameln - Im Landkreis Hameln-Pyrmont sollen die Schulen am Dienstag wieder öffnen. Der Unterricht werde nach derzeitiger Lageeinschätzung trotz der aktuellen Witterung wieder regulär stattfinden, teilte der Landkreis am späten Nachmittag mit. Aufgrund der Schneelage könne es aber weiter zu Problemen beim Busverkehr kommen.

Am Montag war an allen Grund- und weiterführenden Schulen im Landkreis Hameln-Pyrmont der Präsenzunterricht wegen extremer Witterungsverhältnisse ausgefallen. Für die Berufsbildenden Schulen wurde Distanzunterricht angesetzt. Schulausfälle gab es am Montag auch in weiteren Landkreisen in Niedersachsen.