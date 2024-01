Sangerhausen - Der Landkreis Mansfeld-Südharz will ab Donnerstag ein Spendenkonto einrichten. Das eingehende Geld werde zur Aufbauhilfe in den betroffenen Kommunen eingesetzt, teilte der Landkreis am Mittwochabend mit. Er hatte am 30. Dezember den Katastrophenfall ausgerufen.

Vom Hochwasser des Flusses Helme sind im Landkreis unter anderem die Orte Berga, Kelbra und Bennungen betroffen, außerdem der Sangerhäuser Stadtteil Oberröblingen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wollen am Donnerstag nach Oberröblingen kommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Auch der Besuch einer Sandsackbefüllungsanlage in Berga ist geplant.

Der Landkreis Mansfeld-Südharz bat am Mittwoch darum, dass private Drohnen nicht über dem Einsatzgebiet genutzt werden. Und: Das Betreten der Bahngleise sei nur den entsprechenden Hilfskräften gestattet, hieß es.