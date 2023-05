Beeskow - Für die Landratswahl im Landkreis Oder-Spree haben nach den Linken auch die Bündnisgrünen zur Wahl des SPD-Kandidaten Frank Steffen aufgerufen. Steffen tritt am Sonntag in der Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten Rainer Galla an, der im 1. Wahlgang die meisten Stimmen geholt hatte. Nach Angaben des Deutschen Landkreistags gibt es bislang noch keinen Landrat der AfD in Deutschland.

„Die Rolle des Landrats in der Kreisverwaltung ist zu wichtig, um diesen entscheidenden Hebel menschenrechtsverachtenden Populisten zu überlassen“, sagte Grünen-Kreissprecher Stefan Brandes laut dem Aufruf vom Mittwoch. Der Kreisverband unterstütze daher Steffen als „einzig verbliebenen überzeugenden Demokraten.“

Der Kreisverband der Linken hatte direkt nach dem ersten Wahlgang die Unterstützung für Steffen ausgesprochen. Die CDU habe sich für die Stichwahl nicht positioniert, sagte Kreisgeschäftsführer Willy Hagemann. „Wir rufen die Wähler auf, ihr demokratisches Recht zu nutzen“, sagte er auf Anfrage.

Im ersten Wahlgang am 23. April hatte keiner der acht Kandidaten im ersten Wahlgang die erforderliche Stimmenmehrheit geholt, vorn lag AfD-Bewerber Rainer Galla mit 24,8 Prozent. Steffen war als Zweitplatzierter auf 22,5 Prozent gekommen. Die Wahlbeteiligung lag bei 36,7 Prozent.

Der Landkreis Oder-Spree hat rund 180.000 Einwohner, dort hat sich der US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide angesiedelt.