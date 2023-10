Landratswahl in Dahme-Spreewald hat begonnen

Lübben - Im Landkreis Dahme-Spreewald hat am Sonntag die Landratswahl begonnen. Die insgesamt 219 örtlichen Urnenwahllokale und 37 Briefwahllokale öffneten um 8.00 Uhr und schließen um 18.00 Uhr. Rund 150.000 Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Wahlberechtigt sind alle ab 16 Jahren. Rund 2500 ehrenamtliche Wahlhelfer sind im Landkreis im Einsatz.

Zur Wahl für die Nachfolge von Stephan Loge (SPD) treten drei Bewerber an. Für die SPD geht Vize-Landrätin Susanne Rieckhof (SPD) ins Rennen, der Zeuthener Bürgermeister Sven Herzberger tritt als parteiloser Kandidat an, für die AfD der Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré. Loge geht nach fast 16 Jahren als Landrat in den Ruhestand.

SPD-Kandidatin Rieckhof wird von den Grünen unterstützt, nachdem deren Kandidatin Sabine Freund im April überraschend gestorben war. Hinter dem parteilosen Kandidaten Herzberger stehen CDU, Linke, FDP und Freie Wähler. Gewonnen hat, wer die absolute Mehrheit hat und die Stimmen von mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten auf sich vereinen kann. Wird das nicht erreicht, kommt es am 12. November zur Stichwahl. Die Amtszeit des neuen Landrats beginnt am 1. März 2024.

Bei der vorangegangenen Wahl 2015 wurde Loge im ersten Wahlgang mit 52,6 Prozent der Stimmen für weitere acht Jahre zum Landrat gewählt. AfD-Kandidat Jens Birger Lange erhielt damals 22,9 Prozent.