Volle Tagesordnung im Landtag von Sachsen-Anhalt - darum geht es am Donnerstag im Parlament in Magdeburg.

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät heute über die Zukunft der Kitas im Land. Zuletzt war bekanntgeworden, dass einige Erzieherinnen Stunden reduzieren und Einrichtungen schließen mussten. Außerdem wird der neue Bildungsminister Jan Riedel (CDU) vereidigt. Auf der Tagesordnung stehen überdies Debatten zum Bürgergeld und zur Entwicklung der Elbe.