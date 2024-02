Sächsischer Landtag steht an einem Gitter am hintern Teil des Parlamentsgebäudes.

Dresden - Der Sächsische Landtag will am Donnerstag (10.00) über die gegenwärtige Stimmung im Land sprechen. Das Thema kam auf Antrag der SPD-Fraktion auf die Tagesordnung der Aktuellen Stunde. Im Anschluss soll es auf Betreiben der CDU um den Breiten- und Spitzensport in Sachsen gehen. Zudem beantragte die AfD eine Debatte zu den Forderungen der Bauern und ihrem Protest gegen den Abbau von Subventionen. In der Befragung der Staatsregierung wird Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Inhaltlich geht es dabei um den Strukturwandel im Freistaat und die Transformation der Wirtschaft. Weitere Themen im Parlament sind unter anderem der Pflanzenschutz in der Landwirtschaft und mehrere Gesetzesvorhaben.