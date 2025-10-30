Im Landtag steht die Recycling-Rate von Bauschutt auf der Agenda. Hintergrund sind auch neue Bundesvorgaben. Was die Brombeer-Fraktionen für eine bessere Verwertung fordern.

Erfurt - Die Fraktionen der Regierungskoalition wollen die Recycling-Rate von Bau- und Abbruchabfällen im Freistaat verbessern. Ein entsprechender Antrag soll heute (Sitzungsbeginn: 9.00 Uhr) im Parlament diskutiert werden.

Hintergrund ist auch die Umsetzung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, die eine Verwertung mineralischer Abfälle stärken soll. Die Fraktionen von CDU, BSW und SPD fordern eine praktikable Umsetzung und Übergangsregelungen möglichst umfassend zu nutzen.

Außerdem sollen technologische Entwicklungen vorangebracht werden, „um die Hochwertigkeit der Verwertung der Bau- und Abbruchabfälle zum Zweck des Ressourcenschutzes als Ersatzbaustoffe zu verbessern“, heißt es in dem Antrag.