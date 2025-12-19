Innerhalb der AfD werde derzeit verschiedene Vorwürfe erhoben. Einem speziellen Aspekt will der Landtag in Magdeburg nachgehen, wartet aber noch auf Informationen.

Magdeburg - Die Landtagsverwaltung in Magdeburg geht Vorwürfen zu angeblichen Unregelmäßigkeiten bei Fahrtkostenabrechnungen durch AfD-Abgeordnete nach. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wirft der AfD-Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt AfD-Landtagsabgeordneten vor, Reisen falsch abgerechnet zu haben. „Die Landtagsverwaltung hat sich nach Bekanntwerden dieser Vorwürfe im Interesse einer Prüfung des Vorgangs unverzüglich schriftlich an das Mitglied des Deutschen Bundestags gewandt und ihn um Konkretisierung der von ihm erhobenen Vorwürfe aufgefordert. Eine Reaktion hierauf steht aus“, so eine Landtagssprecherin.

Teile des Landesvorstands wollen gegen Schmidt ein Parteiausschlussverfahren anstrengen. Ein Sprecher des AfD-Landesvorstands hatte am Donnerstag zunächst auf Anfrage mitgeteilt, die Landespartei werde sich „zu laufenden internen Vorgängen öffentlich nicht äußern“.