Landtagspräsident König ruft dazu auf, regionale Lebensmittel stärker zu schätzen. Für mehr Unterstützung der Landwirtschaft sieht er nicht nur die Politik in der Pflicht.

Erfurt - Thüringens Landtagspräsident Thadäus König hat eine größere Wertschätzung für regional erzeugte Lebensmittel gefordert. „Um die heimische Landwirtschaft zu stärken, ist sie auf Unterstützung angewiesen – vonseiten der Politik, aber auch durch die Gesellschaft“, sagte König in einer Mitteilung vor dem Landeserntedankfest.

Erntekronen für Landespolitiker

Die Bauern im Freistaat würden täglich ihr Bestes geben, um die Menschen mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. „Mit ihrer Arbeit leisten sie gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Pflege unserer Kulturlandschaft“, so König. Er appellierte, regionale Produkte zu kaufen. Dies stärke die Landwirtschaft und sichere ihre Zukunft. „Es braucht eine größere Wertschätzung für hier erzeugte Lebensmittel und die handwerkliche Arbeit in unserer Landwirtschaft.“

Das Landeserntedankfest ist für Sonntag in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) mit einem ökumenischen Gottesdienst geplant. Landespolitikerinnen und -politiker nehmen traditionell die Erntekronen des Bauernverbands entgegen. Außerdem ist ein Bauernmarkt mit regionalen Produkten geplant.